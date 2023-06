Paolini-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2023

Jasmine Paolini affronterà Ons Jabeur nel primo turno del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023. L’azzurra ha brillantemente superato le qualificazioni, vincendo in particolar modo un match ostico al secondo turno contro la tennista di casa Burrage, la quale era reduce dalla finale giocata a Nottingham nelle scorse settimane. Ora chiaramente la strada si fa più complicata contro la finalista dell’ultimo Wimbledon, ovvero Ons Jabeur. La tunisina non sta vivendo una stagione meravigliosa, anche perché ci sono stati diversi problemi fisici che l’hanno tormentata nel corso di questi mesi. Resta, però, ovviamente la favorita di questo incontro.

Paolini e Jabeur scenderanno in campo oggi, martedì 27 giugno alle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.