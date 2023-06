Errani-Gracheva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Sara Errani affronterà Varvara Gracheva nel secondo turno del torneo WTA 250 di Bad Homburg 2023. Partita ostica per la veterana azzurra, già brava a sconfiggere in due set all’esordio la belga Zanevska. La russa, che da qualche settimana gioca sul circuito con passaporto francese, negli ultimi mesi ha mostrato progressi importanti e difatti in questo torneo parte come testa di serie e nel primo match ha lasciato le briciole alla rumena Cristian, sconfiggendola con il punteggio di 6-2 6-1. Un match senza dubbio complicato per Sara, che specialmente sull’erba non ha mai ottenuto grandi risultati anche nei periodi miglioridella sua carriera.

Errani e Gracheva scenderanno in campo oggi, martedì 27 giugno alle ore 12:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tedesco garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.