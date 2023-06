Paolini-Danilovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Jasmine Paolini scenderà in campo contro Olga Danilovic nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Al debutto l’azzurra ha superato la romena Cirstea, trentesima forza del seeding, e prolungato la sua striscia positiva di risultati. La sua prossima avversaria sarà la serba Danilovic, che ha vinto gli ultimi nove match senza perdere neppure un set. Paolini partirà leggermente favorita, ma l’incontro si prospetta molto combattuto. Tra le due non c’è alcun precedente.

Paolini e Danilovic scenderanno in campo oggi, giovedì 1 giugno, come terzo match dalle ore 11.00 sul Campo 6 (al termine di Alexandrova-Friedsam). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.