Vavassori-Olivieri oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Andrea Vavassori sfiderà Genaro Alberto Olivieri nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo l’incredibile successo all’esordio contro Kecmanovic, il tennista azzurro torna in campo per continuare il suo cammino in terra parigina. Sulla sua strada un qualificato come lui, l’argentino Olivieri, a caccia di uno storico terzo turno. Secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito l’azzurro, che però non è detto abbia recuperato come sperato dopo l’immensa fatica al primo turno. Tuttavia c’è da dire che anche l’argentino è rimasto in campo per cinque set e quasi quattro ore contro Mpetshi Perricard, perciò neppure lui sarà particolarmente fresco. Tra i due non ci sono precedenti.

Vavassori e Olivieri scenderanno in campo oggi, giovedì 1 giugno, come terzo match dalle 11.00 sul Campo 13 (al termine di Nishioka-Purcell). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.