Paolini-Cirstea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Sorana Cirstea nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Sfida che si presenta molto interessane che potrebbe rivelarsi piuttosto equilibrata, nonostante la tennista rumena a questi livelli abbia più esperienza e risultati rispetto alla giocatrice toscana. Entrambe nelle ultime settimana si sono fatte valere a livello di WTA 125: l’azzurra ha trionfato in casa a Firenze, mentre la Cirstea si è aggiudica il torneo di Reus, prima di essere sconfitta al secondo turno a Roma e all’esordio in quel di Strasburgo.

Paolini e Cirstea scenderanno in campo oggi, martedì 30 maggio, come terzo match sul Campo 13 dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.