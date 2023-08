Paolini-Bucsa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Jasmine Paolini affronterà Cristina Bucsa al secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Una bella occasione per Jasmine, che si troverà ad affrontare non – come da pronostico – l’ex top 10 Belinda Bencic – bensì un’altra giocatrice come lei proveniente dalle qualificazioni. L’azzurra questa settimana si gioca la possibilità di entrare per la prima volta in top-40 nel corso della sua carriera e dopo il terzo turno a Montreal c’è la possibilità di raggiungere lo stesso traguardo anche a Cincinnati. Si tratta del primo scontro diretto tra le due giocatrici.

Paolini e Bucsa scenderanno in campo mercoledì 16 agosto come 4°match dalle 17:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo statunitense fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata della manifestazione.