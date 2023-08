Golf, ISPS Handa World Invitational 2023: sei azzurri in gara

Saranno sei i giocatori italiani in campo all’ISPS HANDA World Invitational, l’evento di golf organizzato dal DP World Tour, LPGA Tour e Ladies European Tour. Si parte il 17 agosto fino al 20 agosto e si disputano in contemporanea due tornei, uno maschile e uno femminile, sui percorsi del Castlerock Golf Club, a Castlerock, e del Galgorm Castle Golf Club, a Ballymena, nell’Irlanda del Nord con identico montepremi di 1.500.000 dollari per ciascuna delle due gare e prima moneta di 225.000 dollari per ognuno dei due vincitori. Gli azzurri in campo sono Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Gregorio De Leo e Renato Paratore, quarto lo scorso anno, Alessandra Fanali e Clara Manzalini. La formula prevede l’accesso al terzo giro per i primi 60 classificati e per i pari merito al 60° posto di ciascun torneo. A seguire, un ulteriore taglio dopo 54 buche promuoverà al turno finale i primi 35 e i pari merito sulla 35ª piazza.