Pallanuoto, Mondiali Doha: Settebello col pass per Parigi 2024. USA battuti 13-12 agli ottavi

Il Settebello stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Agli ottavi di finale dei Mondiali di Doha, la nazionale azzurra di pallanuoto vince 13-12 contro gli Stati Uniti (già qualificati ai Giochi) e accede ai quarti del torneo iridato, dove sfiderà la Grecia. “Finalmente è arrivato il pass, ora possiamo concentrarci sul Mondiale e sul quarto di finale. C’è ancora gioco da esprimere, la strada è lunga”, le parole a Rai Sport di Francesco Di Fulvio, trascinatore degli azzurri in un match ostico. “In acqua è stata una battaglia, per fortuna siamo riusciti a vincere e a guadagnare il pass, che era la cosa più importante. Non vogliamo fermarci qua ovviamente”, ha aggiunto Gonzalo Echenique.

L’esuberanza degli statunitensi si traduce in un ottimo impatto per gli USA. Daube sblocca il risultato alla prima superiorità, prima del 2-0 siglato da Obert. Gli azzurri però riescono a rimanere in scia e a chiudere il primo periodo sul 3-3. Nel secondo quarto l’Italia resiste all’onda d’urto americana e trova il primo vantaggio della gara grazie ad una fuga di Lorenzo Bruni che a tu per tu con Weinberg non sbaglia. Gli azzurri perdono Renzuto, espulso per gioco violento (stessa sorte anche per Woodhead), e poco dopo subiscono il 4-4 con un siluro di Ryder Dodd. L’Italia però reagisce. Prima sfata il tabù rigori (dopo il rendimento disastroso con la Romania) con un penalty a segno di Fondelli. Poi chiude il secondo periodo sul +2 con una conclusione precisa e forte dello stesso 29enne.

Alla ripresa del gioco, dopo un palo di Bowen, l’Italia trova il 7-4 con un’azione corale che porta al tiro vincente di Presciutti. La replica degli statunitensi è affidata al più giovane in acqua. Ryder Dodd, classe 2006, si libera di un avversario e lascia partire il tiro del -2 (7-5). Poi è Bowen ad accorciare ulteriormente il parziale, ma Di Fulvio con un tiro centrale ma potente ristabilisce la distanza di sicurezza. Gli USA restano in scia. L’Italia sembra aver ritrovato quella “gioia e serenità” invocata da Campagna sul tema rigori. Il penalty di Fondelli restituisce sicurezza e la magia di Di Fulvio a 5 secondi dalla fine della terza frazione vale il 10-8. Si riparte: Hooper e Daub costruiscono il pari. Di Somma però guida la controfuga e riporta avanti il Settebello, che realizza il 12-10 con una conclusione perfetta in corridoio strettissimo del solito Di Fulvio. Nel finale gli USA trovano la rete del nuovo -1, ma non c’è più tempo per imbastire la rimonta. “Ci volevano i colpi di classe dei giocatori, il singolo deve supportare la squadra e viceversa”, il commento di Sandro Campagna. Quasi un avviso in vista della Grecia. Archiviata l’operazione pass olimpico, ora c’è un Mondiale da vivere con molta pressione in meno.

LE PAROLE DEL CT SANDRO CAMPAGNA: “IMPORTANTE VINCERE SOFFRENDO”

