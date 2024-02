Pallanuoto, Campagna: “Avevamo bisogno di sofferenza, alle Olimpiadi ci sarà equilibrio”

LA CRONACA DELLA PARTITA ITALIA-USA

MONDIALI DOHA 2024, PALLANUOTO: TUTTI I RISULTATI

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

“È stata una battaglia in acqua – chiosa Echenique-. Per fortuna siamo riusciti a vincere e guadagnarci il pass. Non vogliamo fermarci qua, tra due giorni dobbiamo andare a guadagnarci la semifinale“. “Ci serviva vincere, ma anche levarci la paura dei rigori – sottolinea Fondelli -. Sarei falso a dire che non ci fosse un po’ di tensione. Abbiamo giocato finora con un macigno sulle spalle. Adesso possiamo giocare un po’ più sereni e possiamo fare molto molto meglio“. “Ora ci possiamo concentrare sul Mondiale – sottolinea Di Fulvio -. Il Settebello deve arrivare sempre tra le prime quattro di ogni competizione. Dobbiamo ora concentrarci sul quarto di finale. La strada è ancora lunga. Ci saranno sicuramente dei passi falsi, ma dobbiamo essere bravi a non pensare al passato. Andare avanti a testa alta. Sono orgoglioso di questo gruppo. Sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni“.