Pagelle super-G maschile, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: impresa Crawford. Paris, che peccato

Le pagelle del super-G maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Medaglia d’oro per il canadese James Crawford, che precede il norvegese Kilde, argento, e il francese Pinturault, bronzo. Deludono gli svizzeri Odermatt e Meillard, mentre Mattia Casse è il miglior azzurro. Peccato per la caduta di Dominik Paris. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

HIGHLIGHTS

RISULTATI E CLASSIFICA SUPER-G

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

IL MEDAGLIERE

James Crawford, voto 10: Gara irreale del canadese, che parte in sordina ma si riscatta nel finale e centra una medaglia d’oro insperata. Già si faticava a immaginarlo sul podio, figuriamoci sul gradino più alto. Crawford però ha fatto parlare la pista ed ha conquistato un meritato successo.

Aleksander Aamodt Kilde, voto 9,5: Perdere per un solo centesimo fa davvero male, specialmente dopo essersi lasciato alle spalle il grande favorito della vigilia. Non ha molto da recriminare il norvegese, che può vantare il miglior tempo nei primi due settori ed è stato semplicemente sfortunato quest’oggi.

Alexis Pinturault, voto 9: Seconda medaglia per il beniamino di casa, che dopo la vittoria della combinata torna sul podio e lo fa contro pronostico. Sulla carta c’erano infatti altri atleti più accreditati di lui, ma il francese è stato bravo a cogliere l’opportunità e ad assicurarsi il bronzo, mandando in visibilio il pubblico di casa.

Marco Odermatt, voto 5,5: Il quarto posto di norma non è un risultato deludente, ma lo svizzero non può essere soddisfatto del risultato odierno. Sia perché era il grande favorito e ci si attendeva di più, sia perché lui stesso poteva sciare meglio. Fin da subito si è avuta l’impressione che il suo vantaggio non fosse sufficiente per la vittoria. Alla fine non è bastato neppure per salire sul podio, con Odermatt che deve rimandare l’appuntamento con la tanto agognata medaglia.

Loic Meillard, voto 4: Il grande deluso di questi Mondiali (finora) non può che essere l’elvetico Meillard. Dopo l’amarezza della combinata, in cui partiva con i favori del pronostico ma non è riuscito a confermarsi, Loic delude anche nel super-G. Niente medaglia, ma solo un anonimo ottavo posto.

Mattia Casse, voto 6,5: Non una gara indimenticabile per l’azzurro, che ambiva alla zona medaglie ma deve accontentarsi della tredicesima posizione. Nel complesso però non c’è molto da rimproverare a Mattia, che ha sciato bene e fatto il suo, ma semplicemente non è bastato. Ci riproverà sicuramente nelle prossime gare.

Dominik Paris, senza voto: La prova di Domme è un cosiddetto “What if”. Velocissimo nella prima parte e in lotta per un piazzamento interessante, purtroppo inforca ed è fuori. Forse avrebbe potuto chiudere tra i primi 10, forse addirittura sul podio o forse no. Fatto sta che non lo sapremo mai per via di un errore commesso dall’azzurro, chiamato a riscattarsi nei prossimi giorni.