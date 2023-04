Pagelle qualifiche GP Australia 2023 F1: Verstappen perfetto, sorpresa Mercedes

Le pagelle delle qualifiche del GP d’Australia 2023 di F1, con Max Verstappen che si prende la seconda pole position (su tre) della stagione. Nonostante i problemi del compagno di squadra Sergio Perez, il due volte campione del mondo non tradisce e scatterà davanti a tutti. Molto bene le Mercedes, che a sorpresa si prendono seconda e terza piazza, mentre non brilla la Ferrari, con Sainz quinto e Leclerc settimo. Ok Alonso, in seconda fila. Di seguito ecco i voti ai protagonisti delle qualifiche del GP d’Australia.

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Sabato perfetto per l’olandese, che ottiene il miglior tempo nella terza sessione di libere e si conferma in qualifica. A dir la verità il primo tentativo nel Q3 non è indimenticabile, al punto che si ritrova per un momento addirittura sesto. Ad un certo punto, però, sale in cattedra e sfodera un tempo da mani nei capelli, ovviamente record della pista. Un risultato ancora più prezioso considerando le difficoltà di Perez.

GEORGE RUSSELL, voto 9,5: Impresa del pilota Mercedes, che dal Q2 al Q3 migliora il suo tempo di ben 6 decimi e si prende un’insperata prima fila. Solo applausi per il britannico, che non poteva fare di più e si candida ad un ruolo da protagonista in vista della gara di domani.

LEWIS HAMILTON, voto 9: Giornata molto positiva anche per il sette volte campione del mondo, che dopo le difficoltà delle scorse settimane finalmente torna ad essere competitivo. La prima fila gli sfugge per poco, ma il terzo posto è comunque un risultato che dà fiducia e da cui ripartire.

FERNANDO ALONSO, voto 7: La seconda fila non è da buttare, ma ci si aspettava di più dallo spagnolo, etichettato come anti-Verstappen. Sicuramente ci riproverà in gara, anzi se dovesse partire bene e commettere pochi errori potrebbe dire la sua. Fatto sta che, almeno in termini di risultati, questa qualifica ha rappresentato un passo indietro rispetto alle ultime sessioni.

CARLOS SAINZ, voto 6,5: La buona notizia è che è riuscito a chiudere davanti al compagno di squadra, confermando le sensazioni già avute a inizio weekend. La cattiva notizia è che, visto il potenziale, poteva ambire ad una posizione migliore e fare di più. Nel complesso un quinto posto discreto, che deve fungere da trampolino di lancio in vista della gara.

CHARLES LECLERC, voto 5: Non può che essere il monegasco il grande deluso di giornata. Sicuramente ci sono delle attenuanti, come ad esempio il fatto che la sua Ferrari sia più adatta alla gara, fatto sta che il settimo posto non può essere un risultato positivo, tanto meno per il campione in carica su questo tracciato. Il weekend non è ancora compromesso, ma servirà un salto di qualità domani.