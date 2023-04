F1 GP Australia 2023, Verstappen: “Felice di aver centrato la pole, ho quasi colpito un uccello”

Max Verstappen ha commentato a caldo la pole position del GP d’Australia 2023, arrivata al termine di una super qualifica all’Albert Park: “Avevamo faticato a portare le gomme in temperatura, ma oggi è andato tutto bene, almeno per me. L’ultimo tentativo è stato davvero buono e sono felice di aver centrato la pole. Nel mio giro ho quasi colpito un uccello, in Australia ci sono delle specie animali“. Il due volte campione del mondo ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di scendere in pista per la gara, mi auguro che la macchina sia forte come sempre. A fare la differenza sarà la gestione delle gomme, mentre l’affidabilità non sarà un problema, anche se vogliamo continuare a migliorare“.