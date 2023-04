F1, griglia di partenza GP Australia 2023: risultati e classifica qualifiche, pole Verstappen

Max Verstappen in pole position a Melbourne. La griglia di partenza del Gran Premio di Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Caccia alla pole position sulla pista di Albert Park, dove su un tracciato estremamente tecnico c’è tanta bagarre per conquistare le migliori caselle in vista della gara in programma alle ore 7 di domenica 2 aprile. Di seguito ecco i risultati e la classifica delle qualifiche andate in scena all’alba italiana.

Q1 – Disastro Red Bull con Sergio Perez che la mette nella via di fuga per alcuni problemi alla sua vettura, partirà dall’ultima casella, mentre Verstappen dimostra di essere di un’altra categoria. Dopo la bandiera rossa, è infatti l’olandese a segnare il miglior tempo, non benissimo Leclerc, un po’ meglio Sainz. Non superano il taglio, oltre ovviamente a Checo, Piastri, Zhou, Sargeant e Bottas.

Q2 – Ancora Verstappen col miglior tempo, sempre davanti ad Alonso. Squillo Leclerc, benissimo anche Hulkenberg, mentre vengono esclusi Ocon, Norris, Tsunoda, Magnussen e De Vries. Dentro, oltre alle due Ferrari, le due Aston Martin, le due Mercedes e ovviamente il campione del mondo, troviamo anche Gasly, Albon e Hulkenberg. Sono loro le grandi sorprese.

Q3 – Q3 spettacolare e serratissimo, dopo il primo colpo Verstappen davanti a tutti, ma con distacchi minimi fino alla settima posizione, dunque con i quattro top team e la Red Bull monca di Perez. Si conferma l’olandese anche nel secondo colpo, ma c’è l’exploit Mercedes con Russell e Hamilton.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRALIA 2023

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

SECONDA FILA

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

QUARTA FILA

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Alexander Albon (Williams)

QUINTA FILA

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

SESTA FILA

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

SETTIMA FILA

13. Lando Norris (McLaren)

14. Kevin Magnussen (Haas)

OTTAVA FILA

15. Nyck De Vries (AlphaTauri)

16. Oscar Piastri (McLaren)

NONA FILA

17.Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

DECIMA FILA

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)