F1 GP Australia 2023, Leclerc: “Dovevamo fare meglio, peccato per Sainz davanti in Q3”

“Avevamo paura che arrivasse la pioggia, perciò abbiamo deciso di fare uscire e spingere, ma ci è mancato troppo per essere davanti. Dobbiamo poi vedere con la squadra cos’è successo con Carlos in Q3. Era davanti a me a riscaldare le gomme per tutto il primo settore. È un peccato, ma non so se dire se – senza questo – avremmo fatto meglio“. Queste le parole di Charles Leclerc, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato il settimo posto ottenuto nelle qualifiche del GP d’Australia 2023. Il monegasco della Ferrari ha poi aggiunto: “Personalmente penso di avere una macchina più da gara, ma questo non giustifica il nostro settimo posto. Dovevamo fare un lavoro migliore con una gestione migliore. Se la Mercedes mi ha sorpreso? Onestamente non ho guardato molto, ero concentrato su di noi“.