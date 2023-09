Ostapenko-Gauff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Coco Gauff affronterà Jelena Ostapenko ai quarti di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Le due giocatrici si affrontano per la seconda volta in stagione e sempre in un Major. In Australia, a livello di quarto turno, vinse la lettone, che stavolta partirà però sfavorita. Gauff è infatti reduce dal titolo a Cincinnati, sarà sostenuta dal caloroso pubblico newyorkese e non vorrà farsi sfuggire una ghiotta opportunità per spingersi fino in fondo nello slam di casa. Guai però a sottovalutare Ostapenko, reduce dal successo ai danni della numero uno al mondo e campionessa in carica Iga Swiatek e pronta a stupire ancora.

SEGUI IL LIVE

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Ostapenko e Gauff scenderanno in campo oggi, martedì 5 settembre come primo match dalle ore 18 sull’Arthur Ashe Stadium. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it garantirà una diretta testuale dell’incontro insieme ad una cronaca, le immagini salienti e le parole delle protagoniste.