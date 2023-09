Valdano: “Negli ultimi vent’anni l’Europa è stata l’Arabia Saudita”

L’ex calciatore e allenatore, Jorge Valdano, ha rilasciato un’intervista a La Nacion, commentando i massicci investimenti dell’Arabia Saudita in questa finestra di calciomercato: “Non dobbiamo dimenticare che negli ultimi vent’anni l’Europa ha fatto ciò che sta facendo ora l’Arabia, ovvero svuotare i continenti di talenti. L’Arabia Saudita non è il Qatar: pur non avendo una grande trazione possiede un grande amore per il calcio, oltre al denaro per acquistare“. Valdano ha poi parlato del caso Gabri Veiga: “Per una grande promessa come lui, scegliere l’Arabia equivale a rinunciare alla gloria per i soldi. Tuttavia non me la sento di giudicare senza aver vissuto l’esperienza. Bisognerebbe essere al suo posto quando accade una cosa simile“.