Football americano, riparte la nuova stagione su Dazn: disponibile il Game Pass della NFL

Tutto pronto per la nuova stagione della NFL, che ripartirà su Dazn. Si inizia nella notte tra il 7 e l’8 settembre con la sfida tra Kansas City Chiefs e Detroit Lions, in programma alle 02.20 ora italiana. Al commento Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre la novità di quest’anno riguarda il Game Pass della NFL, in esclusiva su Dazn. In cosa consiste? Nella possibilità di guardare tutte le partite in lingua originale, inclusa la post-season, con playoffs e Super Bowl LVIII, oltre a NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals e tanto altro. Sarà possibile acquistarlo come pacchetto singolo oppure in aggiunta a un abbonamento Dazn già attivo.