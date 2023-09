LIVE – Ostapenko-Gauff, quarti US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Ostapenko-Gauff, incontro valevole per i quarti di finale degli US Open 2023 (cemento outdoor). Torna in campo davanti a circa 22mila spettatori Coco Gauff, che dopo la vittoria ai danni di Wozniacki e l’eliminazione di Iga Swiatek non può che essere la favorita per un posto in finale. Guai però a fantasticare con la mente, specialmente dall’altra parte della rete c’è una mina vagante come Jelena Ostapenko. La lettone è reduce proprio da un prestigioso successo ai danni della campionessa in carica ed ha già sconfitto Gauff a inizio anno in Australia.

Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà la giocatrice statunitense a scendere in campo con i favori del pronostico. La vincitrice del match se la vedrà poi contro una tra Muchova e Cirstea. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Ostapenko e Gauff pianificate come primo incontro della giornata dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium.

