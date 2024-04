Le notizie sportive del giorno, martedì 2 aprile 2024: ecco tutto quello che è successo

Tutte le notizie sportive di martedì 2 aprile 2024, per non perdersi nulla di una nuova giornata ricchissima di avvenimenti nel mondo dello sport. Per il calcio scende in campo la Premier League, senza dimenticare la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Non manca ovviamente l’appuntamento con il basket NBA, oltre al tennis con i vari tornei 250 e 500 di scena questa settimana. Prosegue anche l’avventura dell’Italia ai Mondiali maschili di curling in Svizzera. Insomma, tantissimi eventi da seguire con Sportface.it che vi fornirà tutte le news con link rapidi e approfonditi curati dalla nostra redazione per non perdersi assolutamente nulla di questo martedì tutto da vivere.