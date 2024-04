Wta Charleston 2024, cuore Cocciaretto: rimonta Bogdan e affronterà Azarenka

Elisabetta Cocciaretto con cuore e coraggio vince il primo turno del Wta di Charleston. Sulla terra verde statunitense la tennista azzurra rimonta la romena Ana Bogdan e trionfa con il punteggio finale di 2-6 6-1 7-6(6) dopo due ore e ventiquattro minuti di montagne russe. Al secondo turno Cocciaretto se la vedrà con la bielorussa Viktoria Azarenka, dodicesima testa di serie del torneo americano.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Inizio di partita favorevole a Bogdan che sbaglia poco e riesce a mettere a segno il primo break della partita nel quarto gioco. Cocciaretto non riesce a reagire, il suo tennis non sembra impensierire la romena che chiude agevolmente il primo parziale con il punteggio di 6-2. Ma tutto cambia nella seconda frazione di gioco: l’italiana limita i suoi errori e comincia a fare breccia da fondocampo. Cocciaretto si invola sul 4-0 senza patemi d’animo e chiude il secondo set per 6-1 rimandando il verdetto finale al terzo e decisivo set.

Qui succede tutto e il contrario di tutto: Bogdan parte meglio e va avanti di un break, ma l’azzurra non molla e riesce a recuperare lo svantaggio impattando sul 3-3. La tensione comincia a farsi sentire e il servizio diventa sempre meno un fattore per entrambe: Bogdan allunga sul 5-3, ha la possibilità di chiudere l’incontro, ma Cocciaretto non molla e impatta sul 5-5. Adesso è solo questione di nervi, Elisabetta si procura un match point sul 6-5 che viene però annullato ottimamente da un vincente pazzesco di Bogdan. Si arriva al tie-break dove Elisabetta vince i primi tre punti e poi perde i successivi cinque. Bogdan non riesce a chiudere e rimette in partita l’azzurra che non se lo fa dire due volte: non capitalizza il secondo match point, ma il terzo è quello buono. Un passante incrociato di diritto mette fine al tie-break e alla partita, 8-6 lo score finale. Un successo che può dare autostima e coraggio all’azzurra che, molto probabilmente, domani se la vedrà con Viktoria Azarenka. Non di certo l’ultima arrivata.