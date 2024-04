Nba 2023/2024: 52 di Booker e New Orleans ko, vittorie per Indiana e Orlando

Prosegue la regular season di Nba

RISULTATI E CLASSIFICHE

Phoenix batte 124-111 New Orleans trascinata dai 52 punti di Devin Booker. Il numero 1 dei Suns chiude con il 68% dal campo e 11/12 da due punti. Doppia doppia da 19+19 per Nurkic e 20 punti+7 rimbalzi per Durant. Non bastano ai Pelicans i 30 punti di Zion Williamson. Terza vittoria in fila per Indiana che passeggia su Brooklyn 133-111. Si rivede l’Haliburton del pre All Star Game. 27 punti e 13 rimbalzi per lo 0 dei Pacers. Sponda Nets, buona prova di Cam Thomas (22 punti). Orlando la spunta 104-103 su Portland. 20 punti per Franz Wagner e doppia doppia da 17+13 per Wendell Carter Jr. Per i Trail Blazers, bene Banton dalla panchina (26+5+5). Atlanta passa a Chicago 113-101 e si avvicina proprio ai Bulls nella lotta per il nono posto nella Eastern Conference. Sei giocatori in doppia cifra per gli Hawks. Bogdanovic il migliore con 20 punti e 6 assist. Jalen Johnson torna dall’infortunio e ne mette 11 con 4 rimbalzi in 25 minuti di gioco. Ai Bulls non bastano i 31 punti di DeRozan. Nella sfida tra squadre in tanking, Memphis batte Detroit in trasferta 110-108. Sono 40 per Jaren Jackson Jr., che rende inutili i 36 punti, con 4 rimbalzi e 8 assist di Cunningham.