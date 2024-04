Atp Houston 2024, Darderi show: annulla tre match point e rimonta Kudla

Luciano Darderi continua a stupire. Nel primo turno del torneo Atp 250 di Houston l’italo argentino annulla tre match point, rimonta il padrone di casa Denis Kudla e lo sconfigge con lo score finale di 3-6 7-6(3) 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di battaglia. Darderi, al secondo turno, affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, seconda testa di serie del torneo.

Inizio di partita molto equilibrato con Darderi che non sfrutta due palle break nel quarto gioco, sul 2-1 in suo favore. Kudla evita i guai e poi sul 3-3 piazza l’allungo vincente mettendo a segno addirittura due break di fila e chiudendo la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3. Darderi però non si scompone e non si disunisce, anzi, è lui ad avere la prima palla break nel secondo set ma l’americano è bravo a cancellarla. Sul 3-3 l’italo argentino prende il largo, allunga sul 5-3, ma non riesce a chiudere i conti. Anzi, l’inerzia cambia totalmente e Kudla si ritrova a servire per il match sul 6-5. La partita sembra finita, l’americano si porta sul 40-15, ma qui accade l’incredibile: Darderi annulla ben tre match point, si issa al tie-break e riesce ad entrare definitivamente nella testa di Kudla. Lo statunitense è in ‘bambola’, commette diversi errori gratuiti e cede di schianto: 7-3 Darderi, si va al terzo. Luciano è padrone del campo: vola sul 3-0 ed ha la partita in pugno. Kudla non riesce a reagire, l’azzurro serve bene e si porta sul 5-2 prima di piazzare l’ultimo break che chiude definitivamente i giochi.