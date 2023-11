Next Gen Atp Finals Jeddah 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money delle Next Gen ATP Finals 2023, in programma da martedì 8 a sabato 2 dicembre. Dopo essere nato a Milano, l’evento si trasferisce per la prima volta fuori dai confini italiani e fa tappa in Arabia Saudita. A Jeddah sono otto gli under 23 che si contenderanno il titolo conquistato lo scorso anno da Brandon Nakashima ai danni di Jiri Lehecka. Il favorito d’obbligo è il francese Arthur Fils, il ragazzo con il ranking più alto tra tutti gli atleti in gara.

I GIRONI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

Anche quest’anno l’Italia fa la voce grossa, con due partecipanti. Flavio Cobolli ha ottenuto la qualificazione già diverse settimane fa, mentre Luca Nardi con un gran finale di stagione nei challenger in Giappone è riuscito a centrare l’ultimo posto disponibile. Il prize money totale della manifestazione aumenta rispetto al passato e tocca una cifra record di 2.000.000 dollari. Di seguito la distribuzione completa e dettagliata del montepremi ricordando che l’evento non assegna punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI NEXT GEN ATP FINALS 2023

RISERVA – € 13.699

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 136.995

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 29.682

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 103.659

SUCCESSO FINALE – € 139.734

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 469.436