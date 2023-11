Next Gen ATP Finals Jeddah 2023: calendario, date, programma, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo delle Next Gen ATP Finals di Jeddah 2023. La stagione tennistica si chiuderà in Arabia Saudita con il torneo riservato ai migliori otto Under 21 del mondo, in programma da martedì 28 novembre a sabato 2 dicembre. Dopo lo splendido percorso di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino, anche quest’evento è destinato a parlare italiano visto che ai nastri di partenza ci sono due tennisti azzurri. Si tratta di Flavio Cobolli e Luca Nardi. Oltre a loro, ci saranno anche Arthur Fils, Dominic Stricker, Luca Van Assche, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e Abdullah Shelbayh.

FINALI COPPA DAVIS IN TV – Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno tramite i suoi canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile seguire le Next Gen Atp Finals di Jeddah in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). L’evento potrà essere seguito quotidianamente anche in chiaro su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà in diretta le sfide con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis e tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Come sempre, Sportface vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate. Di seguito tutto il programma e gli orari.

PROGRAMMA, DATE E ORARI NEXT GEN ATP FINALS 2023

Martedì 28 novembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 13:00)

Martedì 28 novembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 18:00)

Mercoledì 29 novembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 13:00)

Mercoledì 29 novembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 18:00)

Giovedì 30 novembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 13:00)

Giovedì 30 novembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 18:00)

Sabato 1 dicembre – Semifinali (dalle ore 17:00)

Domenica 2 dicembre – Finale singolare (ore 18:00)