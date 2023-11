Next Gen Atp Finals Jeddah 2023, la composizione dei gironi: Cobolli e Nardi sorteggiati insieme

Sono stati sorteggiati i gironi delle Next Gen Atp Finals 2023, in programma dal 28 novembre al 2 dicembre presso il King Sports Abdullah City di Jeddah, in Arabia Saudita. Non fortunati i due azzurri, Flavio Cobolli e Luca Nardi, finiti nello stesso gruppo e insieme ai due giocatori più pericolosi, ovvero Arthur Fils e Dominic Stricker. Più equilibrato l’altro girone, in cui sono presenti Van Assche, Michelsen, Medjedovic e Shelbayh. Di seguito i due gironi.

GRUPPO VERDE

Arthur Fils

Dominic Stricker

Flavio Cobolli

Luca Nardi

GRUPPO ROSSO

Luca Van Assche

Alex Michelsen

Hamad Medjedovic

Abdullah Shelbayh