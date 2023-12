Atletico Madrid, Simeone: “Barcellona e Real partono favorite per la Liga”

Il Cholo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Atlético Madrid contro il Barcellona, valida per la quindicesima giornata di Liga 2023/2024.

“Mi aspetto una bella partita, contro una squadra che ha ottimi giocatori. E’ molto ben guidata dal suo allenatore e ha le idee molto chiare. Cercheremo di portare la partita dove pensiamo di poter far male e seguendo la nostra linea. Tutti noi allenatori immaginiamo prima la partita ideale per la nostra squadra, ma il rivale c’è e vedremo se ci permetterà di fare quello che immaginiamo“.

Il tecnico affronta poi il tema della vicinanza in classifica rispetto ai top club: “Difficile dargli valore. In linea di principio Barcellona e Real Madrid partono con più possibilità di vittoria del campionato. Negli ultimi tempi abbiamo accorciato queste distanze basandoci sui fatti e non sulle parole. Continuiamo a lavorare per accorciare queste distanze“.

Simeone conclude: “Per noi è sicuramente importante la sfida. Valutiamola da questo lato. La prossima settimana toccherà all’Almería, ma giocheremo contro una rivale che lotterà fino alla fine per vincere il campionato. Affronteremo un avversario difficile, lì non abbiamo mai vinto“.