Next Gen Atp Finals 2023, Nardi vince il derby ma è eliminato: Cobolli ora tifa Fils in tre set

Luca Nardi saluta le Next Gen Atp Finals 2023 con la prima vittoria, e così facendo complica le cose per Flavio Cobolli. Il derby azzurro del girone verde a Jeddah va al tennista pesarese che la spunta in cinque set dopo due ore e dodici minuti col punteggio di 3-4(4) 4-2 4-3(1) 1-4 4-3(3), in una sfida davvero emozionante e ricca di ribaltoni. A questo punto, Nardi conserva ancora speranze di semifinale, ma se avesse vinto al tie-break del quinto set sarebbe stato di certo meglio: con un successo avrebbe dovuto tifare Fils per una sua vittoria con qualsiasi punteggio contro Stricker, adesso per superare il girone come secondo dovrà confidare in un successo di Fils tassativamente in tre set.

LA PARTITA – In avvio è Cobolli a incontrare più difficole nei propri turni di battuta, con Nardi che riesce anche ad issarsi fino al deciding point nel gioco d’apertura. Ma il romano riesce sempre ad uscirne fuori in qualche modo e il primo parziale va al tie-break. Qui arriva immediatamente un minibreak di vantaggio per Cobolli, il quale riesce poi a gestirlo fino al 4-3(4) finale. Nardi non può permettersi più errori e a inizio secondo set è bravo a risalire da una pericolosa situazione di 0-30 sull’1-2. Quando tutto sembrava volgere verso un altro tie-break, nel sesto game arrivavano un paio di errori di troppo con il dritto da parte di Cobolli e con essi il 4-2 Nardi. Il terzo set sorride ancora a “Giotto”: il pesarese parte male subendo subito il break, poi nel sesto gioco strappa la battuta a Cobolli che serviva per il set e trascina tutto al tie-break, dove il livello di Nardi è mostruoso e sono tantissimi gli errori di Cobolli, che capitola sul 7-1. Nel quarto set, invece, Cobolli si dimostra più solido al servizio e strappa anche la battuta all’avversario, che al contempo si procura un infortunio trattato con MTO. In ogni caso è il fiorentino a conquistare il quarto set: questo vuol dire che Nardi è eliminato, perché per sperare di qualificarsi aveva bisogno di una vittoria in tre o quattro set. Cobolli, invece, si gioca tanto al quinto set, perché vincerlo o perderlo per lui, pur restando in corsa in entrambi i casi, cambia tanto. Tutti e due concedono due palle break annullandole in due diversi game, si va anche qui al tie-break per la terza volta in un match-fiume: la spunta Nardi, che dunque saluta il torneo con una vittoria e costringe Cobolli a tifare Fils in tre set per andare in semifinale.