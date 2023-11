Next Gen Atp Finals Jeddah 2023: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche delle Next Gen Atp Finals 2023, in programma a Jeddah dal 28 novembre al 2 dicembre. Otto giovani talenti del tennis mondiale si sfideranno in Arabia Saudita per conquistare il titolo e succedere nell’albo d’oro a Brandon Nakashima, vincitore dell’ultima edizione di Milano, ma anche a nomi del calibro di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Arthur Fils è il giocatore con il ranking più alto, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno per i due azzurri Flavio Cobolli e Luca Nardi.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

GIRONI

MONTEPREMI

CLASSIFICHE ROUND ROBIN

Gruppo Verde

1. Arthur Fils (Fra) – 0V 0P

2. Dominic Stricker (Sui) – 0V 0P

3. Flavio Cobolli (Ita) – 0V 0P

4. Luca Nardi (Ita) – 0V 0P

Gruppo Rosso



1. Luca Van Assche (Fra) – 0V 0P

2. Alex Michelsen (Usa) – 0V 0P

3. Hamad Medjedovic (Srb) – 0V 0P

4. Abdullah Shelbayh (Gio) – 0V 0P

RISULTATI ROUND ROBIN

Martedì 28 novembre

Arthur Fils (Fra) vs. Luca Nardi

Dominic Stricker (Sui) vs. Flavio Cobolli (Ita)

Luca Van Assche (Fra) vs. Abdullah Shelbayh (Gio)

Alex Michelsen (Usa) vs. Hamad Medjedovic (Srb)