Ultras del Benfica irrompono nell’hotel dei tifosi dell’Inter: danni alla struttura, ma zero feriti

di Redazione 33

Scene di panico quelle che si sono registrate nel primo pomeriggio di ieri all’Hotel Stay Aeroporto, a Portela. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, circa 50 ultras del Benfica, armati di bastoni e vestiti di nero, avrebbero fatto irruzione nella struttura che ospitava alcuni tifosi dell’Inter. Secondo una fonte della polizia, i tifosi del Benfica sono entrati nell’hotel causando ingenti danni materiali. L’obiettivo era quello di entrare in contatto con gli ultras italiani ma, secondo la stessa fonte, ciò non è avvenuto. Non si registrano dunque feriti e per ora nessun tifoso è stato identificato, anche se le forze dell’ordine sono al lavoro con le immagini di videosorveglianza. Il quotidiano Record ha avuto modo di parlare con diversi tifosi dell’Inter, che si sono rifiutati di fornire qualsiasi chiarimento sull’accaduto.