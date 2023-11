Pattinaggio velocità, CdM pista lunga Stavanger: Francesca Lollobrigida al rientro dopo il parto

Dopo la trasferta asiatica, la Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità fa tappa alla Vår Energi Arena Sørmarka di Stavanger (Norvegia), che ospiterà le gare di pista lunga da domani a domenica 3 dicembre. Saranno 12 (quattro donne e otto uomini) gli azzurri in gara: Laura Lorenzato, Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti ed Alessio Trentini. Oltre al gruppo che, tra Obihiro (Giappone) e Pechino (Cina), è stato capace di salire cinque volte sul podio, spicca quindi anche la bimedagliata olimpica Francesca Lollobrigida, al ritorno in Coppa del Mondo a meno di sei mesi di distanza dalla nascita del suo primogenito.

Il direttore tecnico Maurizio Marchetto ha fatto il punto sulla situazione: “Purtroppo al rientro dalla Cina molti atleti hanno sofferto sintomi influenzali e questo ha avuto ripercussioni sulla possibilità di allenarci con continuità nel corso della scorsa settimana. Malfatti, ad esempio, si è aggregato solo recentemente alla squadra perché ancora febbricitante – spiega -. Cercheremo ad ogni modo di dare il massimo e confermare quanto visto nelle prime due tappe. Sono contento di avere finalmente anche quattro ragazze in gruppo in una squadra prevalentemente maschile: questo ci fa ben sperare anche per il futuro. Non dobbiamo pretendere troppo dai giovani, che hanno necessità di lavorare senza pressioni e con l’obiettivo di fare esperienza, così come da Lollobrigida, che siamo estremamente grati e felici di vedere di nuovo in Coppa del Mondo a così pochi mesi dal parto”.