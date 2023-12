Arnaldi-Fucsovics in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Marton Fucsovics nel primo turno del torneo ATP 500 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Parte quella che sarà una stagione molto interessante per il tennista ligure, chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere nel 2023 che si è chiuso. Il suo 2024 parte da Brisbane e da una sfida impegnativa contro l’esperto ungherese. Secondo i bookmakers, le quote sono sostanzialmente alla pari. Lo scorso anno i due si affrontarono proprio in Australia, con l’azzurro in grado di vincere in tre set nel challenger di Canberra.

Arnaldi e Fucsovics scenderanno in campo lunedì 1 gennaio ad orario ancora da comunicare. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Atp di Brisbane avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.