Musetti-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Frances Tiafoe ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. L’azzurro ha mostrato enormi progressi sull’erba in questi primi due incontri andati in scena sul Centrale della manifestazione tedesca. Lui e Tiafoe si conoscono decisamente bene, dato che questo sarà il sesto scontro diretto tra i due. Musetti è al momento in vantaggio di 3-2 e ha vinto l’ultimo precedente, giocato poche settimane fa a Roma e terminato anche tra le polemiche di Tiafoe a causa di una tardiva sospensione per pioggia. Sempre in questa stagione, invece, lo statunitense aveva approfittato del ritiro del carrarino dopo un set nella finale di United Cup. Si tratta del primo confronto sull’erba, superficie sulla quale Tiafoe ha certamente più esperienza.

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo oggi, venerdì 16 giugno alle ore 11:00.