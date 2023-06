Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Germania 2023: Sasaki il più veloce

Ayumu Sasaki fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 del GP di Germania 2023 in programma al Sachsenring. Il pilota nipponico in sella allla Husqvama ha preceduto di due decimi e mezzo il turco Oncu su KTM. Primo degl iitaliani è Stefano Nepa in ottava posizione, a più di un secondo di distacco. Decimo Matteo Bertelle.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1