LIVE – Musetti-Tiafoe 7-6(6) 6-7(5) 2-6, quarti di finale Atp Stoccarda 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Tiafoe, incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Negli ultimi giorni Lorenzo ha vinto i suoi primi incontri da professionista sull’erba, regolando in due parziali di gioco sia il croato Borna Gojo che il francese Gregoire Barrere. Non due avversari insormontabili, ma specialmente al servizio si sono visti miglioramenti per il tennista carrarino, che può dire la sua anche su questa superficie. Ha impressionato anche Tiafoe, che avendo avuto un bye all’esordio, ha poi giocato un solo incontro. Con Lehecka sulla carta sarebbe potuto diventare un match ostico, ma lo statunitense è riuscito a regolare il ceco in due set. Il match aprirà il programma alle 11:00 e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

LIVE MUSETTI-TIAFOE 7-6(6) 6-7(5) 2-6

VINCE TIAFOE 6-7(6) 7-6(5) 6-2

TERZO SET – Ci sono tre match point per Tiafoe: 40-0

TERZO SET – Musetti tiene la battua: 2-5

TERZO SET – Questa volta non regala Tiafoe: 1-5

TERZO SET – E arriva la risposta vincente di Tiafoe: 1-4

TERZO SET – Tiafoe torna ad avere palla break: 40-Ad

TERZO SET – Musetti recupera un break: 1-3

TERZO SET – Improvvisamente tre palle break per Musetti: 0-40

TERZO SET – Altro break per Tiafoe, che vola verso la semifinale: 0-3

TERZO SET – Momento difficile per Musetti: 0-2

TERZO SET – Straordinario recupero di Tiafoe. C’è il break: 0-1

TERZO SET – Palla break Tiafoe in apertura: 30-40

SECONDO SET TIAFOE 7-6(5)

SECONDO SET/TIE BREAK: Doppio fallo e set Tiafoe.

SECONDO SET/TIE BREAK: Rimbalzo beffardo che tradisce Musetti: due set point Tiafoe.

SECONDO SET/TIE BREAK: Tiafoe sale sul 5-4.

SECONDO SET/TIE BREAK: Si gira sul 3-3.

SECONDO SET/TIE BREAK: Due aces di fila per Musetti: 2-1

SECONDO SET – Ci sarà un altro tie-break.

SECONDO SET – Tiafoe continua a servire con un’ottima percentuale di prime: 5-6

SECONDO SET – Musetti ritrova la parità: 5-5

SECONDO SET – Serve alla grande Tiafoe: 4-5

SECONDO SET – Tiene anche Musetti. Si entra nel vivo: 4-4

SECONDO SET – Games molto veloci. Tiafoe ancora avanti: 3-4

SECONDO SET – Musetti non trema: 3-3

SECONDO SET – Tiafoe tiene: 2-3

SECONDO SET – Pareggia i conto Musetti: 2-2

SECONDO SET – Resta avanti Tiafoe: 1-2

SECONDO SET – Palla break Musetti ben annullata da Tiafoe con una palla corta: 40-40

SECONDO SET – Ennesimo passante vincente del carrarino: 0-30

SECONDO SET – Game facile per Musetti al servizio: 1-1

SECONDO SET – Buon game in apertura per Tiafoe: 0-1

PRIMO SET MUSETTI 7-6(6)

PRIMO SET/TIE BREAK – E un incredibile primo set è di Musetti: 7-6(6)!

PRIMO SET/TIE BREAK – Servizio al corpo di Musetti. Ora è suo il set point: 7-6

PRIMO SET/TIE BREAK – Annullato anche questo. Si gira sul 6-6.

PRIMO SET/TIE BREAK – Quarto set point per Tiafoe: 5-6

PRIMO SET/TIE BREAK – E ora doppio fallo Musetti: 4-5

PRIMO SET/TIE BREAK – Doppio fallo Tiafoe, recupera il minibreak Musetti: 3-4

PRIMO SET/TIE BREAK – Si gira sul 4-2 Tiafoe.

PRIMO SET/TIE BREAK – Inizio in salita per Musetti: 0-3

PRIMO SET – E arriva il break! Di nuovo! 6-6 e tie-break!

PRIMO SET – Con un passante vincente annulla anche un terzo set point Lorenzo: 40-40

PRIMO SET – Altro game equilibrato. Musetti annulla due set point: 40-40

PRIMO SET – Sbaglia un altro dritto Musetti. Tiafoe torna avanti di un break: 5-6

PRIMO SET – Bel punto vinto da Tiafoe: 40-Ad

PRIMO SET – Annullata anche questa: 40-40

PRIMO SET – Musetti non sfrutta due palle del 6-5 e ora con un altro doppio fallo concede pb: 40-Ad

PRIMO SET – Ottima prima di servizio centrale: 40-40

PRIMO SET – Ancora troppi errori. Musetti concede un’altra palla break: 30-40

PRIMO SET – Diversi errori di Tiafoe. C’è il controbreak: 5-5

PRIMO SET – Palla corta vincente di Lorenzo e due palle break consecutive: 15-40

PRIMO SET – Musetti tiene la battuta. Tiafoe servirà per il set: 4-5

PRIMO SET – Tiafoe consolida il vantaggio: 3-5

PRIMO SET – Dritto sbagliato da Musetti. Arriva il break: 3-4

PRIMO SET – Doppio fallo molto pesante di Musetti. Due palle break: 15-40

PRIMO SET – Tiafoe aggancia nuovamente Musetti dopo aver annullato 2 pb: 3-3

PRIMO SET – Musetti continua a fare corsa di testa: 3-2

PRIMO SET – Dal 30-30 Tiafoe trova due ottime prime di servizio e va sul 2-2.

PRIMO SET – Musetti a trenta: 2-1

PRIMO SET – Fila via liscio il primo turno di servizio dell’americano: 1-1

PRIMO SET – Musetti tiene ai vantaggi: 1-0

PRIMO SET – Vincente di dritto anche per Musetti: 40-40

PRIMO SET – Tiafoe nel game d’apertura ha subito una palla break. Gran risposta di dritto: 30-40

11:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti in campo Lorenzo Musetti per il suo match di quarti di finale contro Frances Tiafoe.