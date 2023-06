Musetti-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Frances Tiafoe ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Prosegue l’ottimo cammino in terra tedesca di Musetti, che dopo aver battuto all’esordio Gojo si è ripetuto sempre in due set contro Barrere. L’asticella ora si alza dato che sulla sua strada troverà l’ostico Tiafoe, terza forza del seeding e vittorioso al debutto contro Jiri Lehecka. Musetti è avanti 2-1 nei precedenti (3-2 considerando anche i Challenger), ma i due non si sono mai affrontati su erba, superficie che teoricamente favorisce Tiafoe, anche per la maggior esperienza. Non a caso, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio l’americano.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Musetti e Tiafoe scenderanno in campo venerdì 16 giugno alle ore 11 sul campo centrale. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.