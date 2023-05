Supercoppa Europea 2023: data, orario e diretta tv. Ecco quando si gioca

Mercoledì 16 agosto 2023 è una data da cerchiare in rosso per i grandi appassionati di calcio. In quella data, con fischio d’inizio fissato per le ore 21, al Karaiskakis Stadium di Pireo (Atene) si disputerà la Supercoppa Europea. Di fatto l’appuntamento che apre la stagione 2023/2024 e che vedrà protagonisti, come di consueto, i vincitori della Champions League contro i vincitori dell’Europa League. In questo caso la speranza è che ci possa essere almeno una squadra italiana visto che le due finali delle coppe europee sono Manchester City-Inter e Siviglia-Roma. La partita verrà trasmessa in Italia in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Un caldo agosto per una caldissima Supercoppa.