Coppa Davis 2023, Italia-Cile: Volandri sorprende, Musetti e Sonego nel doppio

Decisione a sorpresa del capitano azzurro Filippo Volandri per quanto riguarda il match di doppio in programma tra pochi minuti. A scendere in campo assieme saranno infatti i due Lorenzo, Musetti e Sonego, che ha da poco vinto il suo match contro Jarry, e non come da copione Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Una scelta inusuale, dettata forse dal fatto di voler provare nuove coppie a risultato già acquisito in vista del decisivo match dell’ultima giornata contro la Svezia. Le vittorie di Arnaldi e Sonego hanno infatti già dato la vittoria all’Italia contro il Cile.