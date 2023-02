Musetti-Jarry stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Lorenzo Musetti affronterà Nicolas Jarry al primo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2023. Il tennista azzurro vuole riscattarsi dopo la sconfitta ai quarti di Buenos Aires contro Varillas e spera di far bene in terra brasiliana, dove ci sono in palio molti punti essendo un 500. All’esordio sfiderà però l’ostico Jarry, tennista cileno proveniente dalle qualificazioni che può dar fastidio in determinate condizioni di gioco. Ovviamente Musetti partirà favorito e, se condurrà il match come sa fare, non ci sarà storia. Guai però a sottovalutare il cileno. Tra i due non ci sono precedenti.

Musetti e Jarry scenderanno in campo stanotte, tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio, come terzo match delle 20:30 ore italiane (al termine di Thiem-Monteiro). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.