Atp Rio de Janeiro 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023, evento in programma dal 20 al 26 febbraio nella città brasiliana. Continua la tournée sudamericana sul rosso e Carlos Alcaraz proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lorenzo Musetti, invece, proverà a fare meglio rispetto al suo esordio stagionale sulla terra di Buenos Aires, con due prestazioni non di certo indimenticabili. Presente anche Fabio Fognini, che cerca la prima vittoria in singolare in questo 2023. Torneo di livello 500, quindi tantissimi punti e un prize money elevato come da tradizione per il torneo verdeoro.

Il montepremi totale del torneo è di €1.878.603, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 500 RIO DE JANEIRO 2023

PRIMO TURNO – € 14.757 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 27.669 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 51.824 (90 punti)

SEMIFINALE – € 101.450 (180 punti)

FINALISTA – € 190.351 (300 punti)

VINCITORE – € 353.780 (500 punti)