Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Torino e Cremonese. “Avremmo dovuto chiudere la partita nel primo tempo, loro nella ripresa hanno cambiato sistema di gioco e ci hanno messo in difficoltà. È la terza stagione per me al Toro e fin da subito ho capito l’importanza del derby. Vogliamo che Torino sia granata”.