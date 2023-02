Giorgi-Sherif stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Camila Giorgi sfiderà Mayar Sherif al primo turno del WTA di Merida 2023. Sorteggio fortunato per l’azzurra, che in terra messicana debutterà contro la sesta forza del seeding ma lo farà da favorita. L’egiziana è infatti una giocatrice ostica ma predilige la terra rossa. Entrambi reduci da un secondo turno sul veloce indoor, rispettivamente a Linz e Lione, non si sono mai affrontate in carriera. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la giocatrice marchigiana, che mette nel mirino il secondo turno contro Parrizas-Diaz o Konjuh.

Giorgi e Sherif scenderanno in campo stanotte, tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio, non prima delle ore 02:00. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match.