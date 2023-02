Murray-Medvedev in tv: orario, canale, diretta tv e streaming finale Atp Doha 2023

Andy Murray sfiderà Daniil Medvedev nella finale del torneo ATP 250 di Doha 2023 (cemento). Seconda finale consecutiva per il russo, reduce dal titolo a Rotterdam e protagonista assoluto del post Australian Open. Dopo il bye al primo turno e due successi tutt’altro che agevoli contro Broady e O’Connell, è arrivata una prestigiosa vittoria ai danni di Auger-Aliassime, battuto per la seconda volta in otto giorni. Molto più epico il percorso del britannico, che ha annullato match point a Sonego al primo turno e a Lehecka in semifinale. Nel mezzo due vittorie in tre set ai danni di Zverev e Muller. I precedenti vedono il 27enne di Mosca condurre per 2-0: sarà proprio lui a partire favorito.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Murray e Medvedev scenderanno in campo nella giornata di sabato 25 febbraio, con inizio fissato non prima delle ore 16:0a0. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro tra Murray e Medvedev garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione qatariota.