Torino, Vlasic ko per qualche settimana: salta il derby con la Juventus

Tegola in casa Torino, poiché Nikola Vlasic non giocherà nel derby contro la Juventus, notizia divenuta ufficiale dopo la diagnosi degli esami strumentali cui si è sottoposto. “Distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra”, si legge sul sito ufficiale del club granata: l’attaccante, perciò, non sarà a disposizione per la partità di martedì sera e dovrà fermarsi per qualche settimana. Juric, tuttavia, recupera Ricci, il quale si è allenato insieme al resto dei compagni e punta al rientro dopo aver saltato le sfide contro Milan e Cremonese.