Muchova-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2023

Karolina Muchova affronterà Aryna Sabalenka nella semifinale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Ancora imbattuta nei major in questo 2023, la giocatrice bielorussa sogna il bis dopo Melbourne e va a caccia delle ultime due vittorie che la separano da una storica affermazione in terra parigina. La sua prima avversaria sarà la ceca Muchova, protagonista di un torneo davvero positivo con vittorie ai danni di avversarie del calibro di Sakkari e Pavlyuchenkova. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però Sabalenka, che non ha ancora perso neppure un set in tutto il torneo. La bielorussa ha vinto l’unico precedente, a Zhuhai nel 2019.

Muchova e Sabalenka scenderanno in campo giovedì 8 giugno sul Campo Philippe Chatrier alle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.