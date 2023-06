Swiatek-Haddad Maia in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2023

Iga Swiatek affronterà Beatriz Haddad Maia nella semifinale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La giocatrice numero uno del mondo prova a conquistare la terza finale della sua carriera nello slam parigino e arriva a questo penultimo atto del torneo avendo come al solito dominato le sue avversarie. Zero i set persi nel corso di questi giorni dalla polacca, a differenza della sua avversaria, che invece ha dato il suo meglio nella battaglia. Per la brasiliana ben quattro successi su cinque al terzo set. Swiatek non può che partire con tutti i favori del pronostico, ma le caratteristiche dell’avversaria potrebbero crearle qualche problema. Non a caso l’unica volta che si sono affrontate, lo scorso agosto, ha vinto Haddad Maia in tre set.

Swiatek e Haddad Maia scenderanno in campo giovedì 8 giugno sul Campo Philippe Chatrier come 2°match dalle 15.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.