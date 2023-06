Swiatek-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Beatriz Haddad Maia nella seconda semifinale femminile del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il pronostico appare già scritto, con la due volte vincitrice del torneo francese e numero uno del mondo ampiamente favorita per giocarsi l’ultimo atto contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la ceca Karolina Muchova.

La potente brasiliana, infatti, dovrà fare i conti con la stanchezza dopo le ultime quattro partite di fila risolte al terzo e decisivo set. L’unico scontro diretto, tuttavia, se lo è aggiudicato la sudamericana, che lo scorso anno ha centrato la vittoria in tre parziali negli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto. Stavolta le servirà un’autentica impresa contro Swiatek, che ha sollevato al cielo il trofeo in due delle ultime tre edizioni. La polacca, inoltre, appare fortemente motivata dopo una stagione sul rosso fin qui priva di titoli nei grandissimi appuntamenti.

Swiatek e Haddad Maia scenderanno in campo oggi (giovedì 8 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Philippe-Chatrier (al termine di Sabalenka-Muchova). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prima semifinale femminile tra Swiatek e Haddad Maia garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.