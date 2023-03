Muchova-Rybakina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Karolina Muchova sfiderà Elena Rybakina ai quarti di finale del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo l’exploit dell’Australian Open, prosegue la stagione da urlo della tennista russa di passaporto kazako, che mette il mirino la semifinale del secondo Wta 1000 della stagione. Protagonista di tre ottime vittorie in due set contro avversarie del calibro di Kenin, Badosa e Gracheva, sulla sua strada troverà ora la rediviva Muchova, che sta finalmente tornando ai suoi livelli dopo le difficoltà post infortunio. L’unico precedente risale al 2019, a Flushing Meadows, e in quel caso a trionfare fu la ceca. Stavolta sarà tuttavia Rybakina a scendere in campo con i favori del pronostico, pur consapevole di non dover sottovalutare l’avversaria.

Muchova e Rybakina scenderanno in campo giovedì 16 marzo, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Muchova e Rybakina. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.