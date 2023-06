Muchova-Pavlyuchenkova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Karolina Muchova affronterà Anastasia Pavlyuchenkova nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Ghiotta occasione per entrambe per spingersi al penultimo atto dello slam parigino. Muchova sta vivendo una settimana fantastica, iniziata con il successo ai danni dell’ottava testa di serie Sakkari e proseguita con i successi ai danni di Podoroska, Begu e Avanesyan. Pavlyuchenkova ha invece esordito con un successo ai danni di Fruhvirtova, per poi battere in rimonta ben tre teste di serie (Samsonova, Potapova e Mertens). Muchova è sotto 2-1 nei precedenti, ma secondo i bookmakers partirà favorita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Muchova e Pavlyuchenkova scenderanno in campo martedì 6 giugno come primo incontro di giornata sullo Chatrier alle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.