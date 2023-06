Juventus, Tuttosport sulla frattura Allegri-Calvo: il tecnico lamenta lo scarso peso politico della società

Sono giorni decisivi per il futuro della Juventus, in particolar modo per quello della sua panchina. Tuttosport nella sua prima pagina di oggi fa riferimento all’ennesima frattura avvenuta tra Massimiliano Allegri e il CFO bianconero Francesco Calvo nel post-partita del match contro l’Udinese. Dopo la vittoria contro la squadra friulana, al tecnico toscano sarebbero saltati i nervi alla visione del rigore assegnato alla Roma, poi realizzato da Dybala, che ha mandato la Juventus in Conference League. Allegri si è lamentato con Calvo della scarso peso politico avuto nel corso di questi mesi dalla società bianconera rispetto alle concorrenti. Se questi malumori verranno in qualche modo riassorbiti lo scopriremo a breve, ma di certo il clima continua a non essere dei migliori.