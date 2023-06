Calciomercato, dall’Inghilterra: l’Inter punta Chalobah del Chelsea

L’Inter sonda il mercato inglese e punta Trevoh Chalobah, difensore classe 1999 del Chelsea . Il giocatore, secondo Football Insider, sarebbe disposto a trasferirsi in Italia e dire sì all’Inter che lo avrebbe cercato già nell’ultima sessione di mercato invernale. Attualmente il calciatore ha un contratto fino al 2028 e piace anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Per questo motivo non è da escludere anche un suo inserimento nella trattativa che porterebbe Moises Caicedo ai Blues di Mauricio Pochettino.